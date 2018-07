Ronaldinho é obrigado a jogar 55 minutos em amistoso na China

Mesmo sem estar em condições físicas para jogar, Ronaldinho Gaúcho será escalado como titular do Atlético-MG no amistoso deste domingo, às 8h30 de Brasília, contra o Ghizhou Renhe, em Taiyuan, na China. No acordo feito pela diretoria para permitir a excursão, os mineiros prometeram que o craque seria escalado como titular e ficaria em campo por 55 minutos, ao menos.

"O Ronaldo tem que participar de 55 minutos do jogo por força do contrato. É uma preocupação a mais que temos, preservar a parte física dele. Ele vai ter que controlar um pouco, e os outros vão ter que fazer mais sacrifício", explica Levir Culpi.

Pelo que indicou o treinador em entrevista coletiva na China, Ronaldinho fica em campo só com a função de criar. Os outros marcam por ele. "A parte defensiva diminui um pouco porque ele não está em plenas condições. Mas o Ronaldo sabe jogar e temos que deixá-lo flutuando. Por isso cada um tem que dar um pouco a mais na parte defensiva para ajudar no que ele não puder fazer."

Levir Culpi também disse que deverá escalar o meia Maicossuel como titular. Assim, o jogador contratado junto à Udinese fará sua estreia pelo Atlético. "O Maicosuel também dá para notar que não está normal, mas já está há muito tempo sem jogar, mais de dois meses. Então com essa sequência de três jogos, ele vai estar muito bem no retorno."