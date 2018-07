Ronaldinho é punido pelo TJD e suspenso por dois jogos

RIO - O técnico Joel Santana deve ganhar um desfalque inesperado para o confronto do Flamengo diante do Volta Redonda, pela quinta rodada da Taça Rio. Ronaldinho Gaúcho foi punido com duas partidas de suspensão pela expulsão no clássico diante do Fluminense, no último dia 11. Como cumpriu apenas a primeira, ficará fora neste sábado se o recurso do clube carioca for negado.

Ronaldinho foi julgado nesta quinta-feira pelo TJD do Rio pela expulsão no final do primeiro tempo do clássico, quando o árbitro Eduardo Cordeiro Guimarães deu o segundo amarelo a ele depois de entrada dura em Wagner. Guimarães relatou o lance na súmula como "um pisão na altura do tornozelo" do adversário.

O jogador podia ser punido com até seis partidas de suspensão, por ter sido denunciado com base no artigo 254, parágrafo 1.º, inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), sob a acusação de "praticar jogada violenta; atuação temerária ou imprudente na disputa de bola".

Imediatamente o Flamengo afirmou que entraria com recurso junto ao tribunal e o resultado sairá nesta sexta-feira. Caso seja confirmado como desfalque, ele se juntará a Bottinelli, que também recebeu dois jogos de suspensão pelo TJD, por expulsão diante do Duque de Caxias, e não enfrenta o Volta Redonda.