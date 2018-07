Ronaldinho e Tardelli seguem como dúvidas no Atlético

BELO HORIZONTE - Ronaldinho Gaúcho e Diego Tardelli ainda são dúvidas no time do Atlético Mineiro para o jogo deste sábado, contra o Náutico, em Recife. A dupla ficou fora do treino desta sexta-feira e pode desfalcar o campeão da Copa Libertadores, que ainda não venceu desde a conquista.

O meia-atacante realizou apenas tratamento físico no hotel, sem ir ao gramado nesta sexta. Ele ainda se recupera de uma pancada sofrida na rodada passada, contra o Botafogo. Mesmo sem lesão confirmada, é dúvida para o duelo deste fim de semana.

Tardelli chegou a ir ao treino, junto da delegação atleticana, mas não entrou em campo. Apenas correu em volta do gramado e observou os companheiros trabalhando em razão de dores na coxa esquerda. Dos dois jogadores em recuperação, Ronaldinho é o que tem mais chance de ir a campo no sábado.

Para o duelo em Recife, o técnico Cuca deve escalar o volante Rosinei para reforçar o meio-campo já que Luan, substituto de Bernard, cumprirá suspensão. O Atlético deve jogar com Victor; Marcos Rocha, Réver, Leonardo Silva e Júnior César; Pierre, Josué, Rosinei, Ronaldinho Gaúcho; Alecsandro (Diego Tardelli) e Jô.