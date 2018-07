Ronaldinho é vetado e desfalcará Atlético-MG no Rio

BELO HORIZONTE - Ronaldinho Gaúcho foi confirmado como desfalque do Atlético-MG para a partida deste domingo, contra o Botafogo, às 17 horas, no Engenhão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante reclamou de dores no joelho direito e chegou a tentar treinar nesta sexta, mas não conseguiu e acabou sendo vetado pelo departamento médico atleticano.

O craque se machucou em um treino realizado na última quinta-feira, quando tomou uma pancada no joelho, e o próprio técnico Cuca confirmou a ausência do jogador do confronto diante dos botafoguenses. "Ele está fora do jogo. Levou uma pancada e não conseguiu treinar ontem (quinta) direito e hoje (sexta) piorou. Não vai jogar porque não tem a condição ideal", justificou o comandante.

Cuca ainda lamentou o fato de que o zagueiro Leonardo Silva sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e passou a ser dúvida para o jogo de domingo. O defensor está em tratamento e ainda tem chances de atuar no domingo.

Para completar os problemas de Cuca, o lateral-direito Marcos Rocha está suspenso e já é desfalque certo nesta penúltima rodada do Brasileirão, na qual o Atlético-MG tentará vencer para ter chance de terminar o domingo na vice-liderança da competição. A equipe está um ponto atrás do vice-líder Grêmio, que encara o rebaixado Figueirense, em Florianópolis, também a partir das 17 horas deste domingo.