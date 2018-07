Ronaldinho estreia diante da torcida do Atlético-MG O Atlético-MG entra em campo neste sábado, contra o Náutico, a partir das 21 horas, com dois bons motivos para comemorar. O primeiro é a tão esperada estreia do meia Ronaldinho Gaúcho diante da torcida atleticana, no Estádio Independência, depois de duas atuações como visitante. O segundo é que a partida válida pela sexta rodada do Brasileirão vai marcar a 50ª participação do técnico Cuca à frente da equipe, com a qual ganhou o Campeonato Mineiro invicto.