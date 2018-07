Ronaldinho exalta 'fenômeno' Neymar e o vê como melhor do mundo em alguns anos

"Neymar é um fenômeno, o melhor jogador brasileiro em atualidade. É uma alegria vê-lo dando sequência a tudo que a gente fez antes dele. É lindo ver um brasileiro a mais fazendo história", disse em entrevista ao site do Barcelona. "Acho que ele pode (ser o melhor do mundo), espero que conquiste. É um grande jogador, um grande amigo e espero tudo de bom para ele."

Neymar é mais um craque na história do Barcelona, que ainda tem como principal símbolo Lionel Messi. Há dez anos, no entanto, o argentino ainda engatinhava no time catalão, liderado justamente por um Ronaldinho em grande fase. Foi o brasileiro, aliás, quem deu assistência para o primeiro dos muitos gols do então garoto pelo clube. E esta lembrança, ele não esquece.

"É lindo ver como ele cresce a cada ano, com mais experiência, mais maturidade. O que mais me recordo é de seu primeiro gol, jogando ao meu lado. O passe fui eu que dei, então é sempre o que eu lembro dos nossos momentos jogando juntos. Este foi especial porque dali começou sua carreira profissional, então ter a oportunidade de fazer parte de sua história é algo que levo com muito carinho", comentou Ronaldinho.

A ligação do brasileiro com o atual time do Barcelona vai além e chega até ao banco de reservas. Ronaldinho também foi companheiro do atual técnico do clube, Luis Enrique, quando ainda vestia a camisa 21 catalã. E o craque também guarda boas lembranças do ex-colega espanhol, inclusive de sua despedida do futebol, em maio de 2004.

"Não jogamos muito tempo juntos, mas tive essa felicidade de jogar com ele em sua última partida. E fiz um gol. Me lembro que foi de pênalti, queria que ele cobrasse por ser sua última partida, e ele não quis. Mas tive a felicidade de jogar com ele. Fez história como jogador, e como treinador vai ser um dos melhores do mundo", garantiu o brasileiro.