Ronaldinho exalta momento e projeta 'final' com Newell's

BELO HORIZONTE - Ronaldinho Gaúcho completou no início do mês um ano com a camisa do Atlético-MG. Durante este período, o jogador ajudou na evolução da equipe, que se tornou uma das melhores do País, mantém a invencibilidade no Independência desde a reabertura do estádio e é o único representante brasileiro nas semifinais da Libertadores. Por isso, o meia não escondeu a empolgação pelo momento.

"São muitas coisas, gols, dribles e, finalmente, um título, que eu queria, que era do Mineiro. Poder fazer história no clube que mais tempo ficou sem perder dentro de casa, poder bater no peito e dizer que estou há um ano aqui e nunca perdi dentro do Independência. Isso dá um orgulho muito grande, chegar às finais da Libertadores, então, é um ano de muita alegria", declarou, em entrevista à TV Galo.

E a trajetória vencedora de Ronaldinho no Atlético-MG pode ganhar mais uma página em breve. No dia 3 de julho, a equipe inicia as semifinais da Libertadores contra o Newell''s Old Boys, na Argentina, e um bom resultado pode deixá-la mais próxima de sua primeira decisão na competição continental. Por isso, para o jogador, o confronto em si já é uma espécie de "final".

"É mais uma final. Vai ser o jogo mais difícil até agora, então a gente tem que se preparar muito bem para todos voltarem com mais saudade, mais ânimo e a gente passar para essa final. Acho que essa parada veio em um bom momento para a gente", declarou, citando a paralisação no calendário por conta da Copa das Confederações.

Mas o que parece deixar Ronaldinho mais empolgado no Atlético-MG é, sem dúvida, a torcida. "Desde que cheguei, a torcida sempre me tratou com carinho e respeito. Com o decorrer dos jogos, isso foi aumentando e, agora, depois de um ano, eles sentem que sou deles e eu sinto que eles são meus. É uma união muito legal. Estou completando um ano de Galo e todo mundo me parabenizando como se fosse meu aniversário (risos). Só tenho a agradecer porque é maravilhoso tudo que estou passando aqui."