Ronaldinho faz dois, e Milan vence no adeus de Leonardo

Com o resultado, o Milan assegurou a terceira posição do Campeonato Italiano, com 70 pontos, já que não poderá mais ser alcançado pela Sampdoria, que neste domingo enfrenta o Napoli, em casa, em um dos confrontos que fecharão esta edição da competição.

O Milan teve como consolo o fato de ter assegurado uma vaga na próxima Liga dos Campeões, enquanto a Juventus encerrou o torneio com apenas 55 pontos e terá de se conformar com um lugar na Liga Europa.

Também ex-jogador e dirigente do Milan, Leonardo foi muito festejado pelos torcedores, pelos membros da comissão técnica e pelos jogadores do clube na beira do gramado. Abraçado por todos, ele também fez questão de abraçar todos os atletas do time dentro de campo após o apito final.

Torcedores apoiaram o treinador e exibiram faixas para agradecer os serviços prestados por Leonardo no Milan, que acabou anunciando a demissão do treinador na última sexta-feira, depois de o clube fracassar na tentativa de brigar pelo título nacional.

Em campo, o Milan abriu o placar logo aos 14 minutos, quando Antonini recebeu passe de Seedorf e superou Buffon para fazer 1 a 0. Em seguida, aos 27, Ronaldinho deixou a sua marca pela primeira vez.

Depois de brigar pela bola no ataque, o brasileiro recebeu rápido passe do compatriota Alexandre Pato e, na cara do gol, tocou à esquerda de Buffon para abrir 2 a 0 para a equipe de Milão.

Sem mais objetivos na competição, a Juventus ainda viu Buffon ser substituído pelo goleiro Alex Manninger no intervalo. E o reserva não conseguiu evitar o terceiro gol do Milan, mais uma vez pelos pés de Ronaldinho Gaúcho, que aproveitou um rebote da zaga após cruzamento da direita para chutar com categoria no canto esquerdo do goleiro.

Ronaldinho deixou o campo aplaudido, assim como o goleiro Dida, que retribuiu os aplausos e pode ter feito a sua última partida com a camisa da equipe italiana.

No outro jogo disputado neste sábado pelo Campeonato Italiano, a Lazio venceu a Udinese por 3 a 1, em Roma, e chegou aos 46 pontos, na 12.ª posição. Já o seu adversário acabou sendo ultrapassado e caiu para o 14.º posto, com 44.

Hitzlsperger, Floccari e Brocchi marcaram os gols da Lazio, enquanto Di Natale descontou para a Udinese.