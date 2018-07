Ronaldinho festeja ano pelo Flamengo e volta à seleção

"Estou muito feliz por tudo o que aconteceu comigo nesta temporada. Voltei ao Brasil, cheguei aqui no Flamengo e conseguimos o nosso objetivo, que era a vaga na Libertadores. Conseguimos um título (carioca) invicto e voltei para a seleção brasileira", afirmou Ronaldinho, em entrevista publicada nesta terça-feira pelo site oficial do Flamengo.

Contratado pelo clube carioca após deixar o Milan, o craque não conseguiu levar a equipe rubro-negra aos títulos da Copa do Brasil e do Brasileirão, mas encerrou o ano com números positivos. Em 52 partidas pelo time, marcou 21 gols e deu cinco assistências. As boas atuações acabaram alavancando seu retorno à seleção e também foram reconhecidas na última segunda-feira, quando ele foi eleito o melhor meia-esquerda da principal competição do País no Prêmio Craque do Brasileirão 2011.

Agora, Ronaldinho projeta a disputa de sua primeira Libertadores com a camisa flamenguista e sonha com a possibilidade de defender o Brasil nos Jogos de Londres na busca pela inédita medalha de ouro olímpica no futebol. "Ano que vem, o Flamengo vai disputar a Libertadores, o Carioca e o Brasileiro. Pelo projeto, temos grande chance de ter um ano muito bom. Tenho também o projeto de disputar a Olimpíada. Acho que, no geral, foi um grande ano para mim e para o Flamengo", completou.

Ronaldinho, porém, ainda não sabe se seguirá na equipe carioca na próxima temporada, tendo em vista o impasse entre Flamengo e Traffic, que atrapalha o pagamento regular dos milionários salários do atleta. Entretanto, o jogador acredita que chegará a um acordo para seguir no clube, até pela chance de disputar o principal torneio do continente em 2012.

"Quero muito ficar. Estou feliz com meus companheiros de time e vivemos num ambiente maravilhoso. Já me vejo em campo pela Libertadores. Só tenho a agradecer aos torcedores por todo carinho e atenção comigo. Eles sempre estiveram ao nosso lado. Foi muito especial e me orgulho de ter levado o Flamengo a mais uma Libertadores", enfatizou.