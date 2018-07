Ronaldinho festeja atuação em sua volta ao Brasileiro

"Estou muito feliz. Depois de um tempo voltei a marcar e ainda ajudei o Flamengo a vencer. Começamos bem o Brasileirão. É uma competição que nunca ganhei e quero muito. Há 11 anos, quando eu disputei, muitos aqui ainda estavam no infantil. Como disse, vou buscar muito esse título. Estou muito focado e não tenho vontade de sair de campo. O jogo termina e eu fico ali, querendo buscar mais", afirmou o jogador, brincando com o fato de estar sedento por boas atuações no Brasileirão.

Ronaldinho ainda comemorou o fato de ter conseguido voltar a marcar um gol após realizar uma arrancada que lembrou os seus melhores tempos de Barcelona, época em que foi eleito por dois anos seguidos o melhor jogador do mundo.

"Estou cada dia melhor aqui, no Flamengo. Ainda mais ali, pelo lado esquerdo, que eu conheço tanto e tenho uma facilidade maior. Quando tudo sai bem, fico feliz. É bom para todo mundo", comemorou.

Além de Ronaldinho, outro que exibiu uma boa atuação neste sábado foi o meia Thiago Neves, que fez o terceiro gol da vitória do Flamengo e elogiou a postura exibida pela equipe. "Jogamos muito bem hoje. O time vem crescendo e mostramos isso. Jogamos como time grande e é isso que esperam de nós", analisou.

Já o volante Willians disse que o Flamengo não pode se iludir com a atuação deste sábado e precisa manter o seu empenho para seguir brilhando na continuidade do Brasileirão. "Treinamos muito para isso. Foi realmente uma boa estreia, mas precisamos continuar trabalhando para manter o bom desempenho", enfatizou.

O atacante Diego Maurício, por sua vez, comemorou o fato de ter marcado após realizar uma boa jogada junto com o maior astro do atual elenco flamenguista. "O time foi muito bem hoje (sábado). Todos se ajudaram e buscaram a vitória o tempo todo. Fico feliz por ter contribuído para isso. Eu e Ronaldinho fizemos uma jogada de (futebol de) salão. Recebi a bola dele na frente e acabei marcando o último gol do time", lembrou.