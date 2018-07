Ronaldinho folga no Fla antes de apresentação à seleção

O astro do Flamengo foi liberado para a comissão técnica da atividade, mesmo com a viagem da seleção brasileira para a Suíça estando marcada apenas para esta noite. Ronaldinho foi convocado pelo técnico Mano Menezes para o amistoso contra a Bósnia-Herzegovina, que será disputado na terça-feira.

Além do meia, outros dois jogadores não participaram do treino. O lateral-direito Léo Moura ainda se recupera de uma lesão no joelho direito, enquanto o volante Willians foi poupado por estar com um problema gástrico.

Antes da atividade, Joel conversou com o elenco por 20 minutos. O técnico priorizou a organização da defesa, com escalação de equipes de oito jogadores. Inicialmente, a equipe foi formada por Galhardo, Welinton, David Braz, Junior Cesar, Airton, Muralha, Renato e Bottinelli. Felipe foi o goleiro do time. Depois, o técnico trabalhou o setor ofensivo, com as saídas dos zagueiros Welinton e David Braz e as entradas dos atacantes Deivid e Vagner Love. Paulo Victor substituiu Felipe no Gol - Éverton Santos, aos 12 minutos do segundo tempo.

O Flamengo volta a jogar na próxima quarta-feira, pela primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Em Macaé, às 22 horas, a equipe enfrenta o Boavista.