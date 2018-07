Ronaldinho Gaúcho aprova retorno com gol e assistência A vitória por 3 a 0 no amistoso contra o Guizhou Renhe, neste domingo, durante a intertemporada do Atlético Mineiro na China, agradou todo o grupo. Em especial o meia Ronaldinho Gaúcho, que teve grande atuação em sua volta à equipe e mostrou que está totalmente recuperado do estiramento na coxa esquerda sofrida em maio.