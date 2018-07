Ronaldinho Gaúcho chega 15 minutos atrasado a treino do Flamengo

RIO - Ainda com parte do salário atrasada, o meia Ronaldinho Gaúcho chegou 15 minutos atrasado, nesta segunda, ao primeiro treino do Flamengo na semana de preparação para o jogo de volta da pré-Libertadores contra o Real Potosí, na quarta-feira. O atleta entrou em campo, deu início ao aquecimento enquanto os companheiros já faziam trabalho técnico, cumprimentou Vanderlei Luxemburgo com um beijo no rosto e recebeu do técnico o colete destinado aos titulares.

Outra estrela do elenco, o atacante Vagner Love fez nesta segunda o primeiro treino desde que voltou ao Flamengo, contratado, na semana passada, por mais de R$ 22 milhões. No Ninho do Urubu, Love dez trabalho na academia e correu pelo campo, orientado pelo preparador físico Antônio Mello.

O zagueiro chileno Marcos Gonzáles, também contratado para a temporada, treinou pela primeira vez com bola junto com os companheiros. Na semana passada, ele apenas correu em volta do campo, separado dos demais atletas.