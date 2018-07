Ronaldinho Gaúcho comanda o Atlético-MG contra time da casa por vaga na final

MARRAKESH - Ronaldinho Gaúcho está pronto para conduzir o Atlético-MG à final do Mundial de Clubes, no sábado, diante do Bayern de Munique. E nem o fato de enfrentar nesta quarta-feira, 18, o Raja Casablanca, time da casa, às 17h30 (de Brasília), em Marrakesh, é capaz de diminuir o entusiasmo da estrela da equipe mineira.

Depois de falhar uma vez no Mundial com o Barcelona, em 2006, Ronaldinho garante que está preparado para escrever um novo capítulo em sua história no futebol. A derrota para o Internacional, há sete anos, serve como combustível para o craque buscar um título que ainda não possui. "A motivação é conquistar esse título e poder levar o nome do Atlético ao lugar mais alto do futebol. A motivação é fora do normal e estamos muito preparados para este jogo", disse Ronaldinho, em concorrida entrevista coletiva no hotel de Marrakesh em que a delegação atleticana está hospedada.

Recuperado da lesão muscular que o deixou fora de quase todo o segundo turno do Campeonato Brasileiro, Ronaldinho sabe que será o centro das atenções. E sabe também o que o Mundial significa para a torcida do Atlético, por isso ele deseja muito conquistá-lo. "Meu sonho era fazer história no clube e agora veio essa possibilidade. Desde que cheguei ao Atlético, vivi um ano e meio maravilhoso e quero fechar com chave de ouro."

FORÇA MÁXIMA

Cuca vai contar com o que tem de melhor para pegar os marroquinos. O treinador aposta na força de seu ataque e também nas jogadas individuais, que podem ser fundamentais para furar o sistema defensivo dos donos da casa. E, com Ronaldinho em campo, as cobranças de falta também são uma arma do Galo. Cuca vai apostar na tática que deu muito certo na conquista da Libertadores: a blitz ofensiva. "(O Raja) É um time bom, que se defende bem e sai rápido no contra-ataque, mas não podemos abdicar do que nós estamos acostumados, que é pressionar o adversário", comentou o goleiro Victor.

"É uma equipe que joga fechada, fica com a bola no pé e dificilmente dá chutão. Vamos ter de usar a qualidade de cada um para tentar furar a retranca", afirmou o atacante Diego Tardelli.

FICHA TÉCNICA

RAJA CASABLANCA - Khalid Askri, Zakaria El Hachimi, Ismail Benlamalem, Mohamed Oulhaj, Adil Karrouchy, Kouko Guehi, Issam Erraki, Mohsine Moutaouali, Chemseddine Chtibi, Abdelilah Hafidi, Mouhssine Iajour. Técnico: Faouzi Benzarti

ATLÉTICO-MG - Victor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Rever, Lucas Candido, Pierre, Josué, Ronaldinho, Diego Tardelli, Fernandinho, Jô. Técnico: Cuca

ÁRBITRO: Carlos Velasco Carballo (ESP); LOCAL: Estádio Marrakesh; HORÁRIO: 17h45; TV: Bandeirantes, SporTV e Fox Sports