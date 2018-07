Ronaldinho Gaúcho de volta ao Flu? Só nos Estados Unidos

O meia Ronaldinho Gaúcho ainda pode defender o Fluminense, apesar da passagem relâmpago do craque pelo clube carioca. Existe chance de o jogador atuar pelo time das Laranjeiras no Florida Cup, um torneio amistoso que será disputado em janeiro nos Estados Unidos. Assis, empresário e irmão do atleta, admite a possibilidade. Segundo Assis, houve um convite do próprio clube carioca para ter Ronaldinho no elenco durante esse torneio.

"Nós conversamos sobre isso. Estamos tranquilo e gostamos de todos no Fluminense. Devemos jogar a competição e depois decidir o futuro do Ronaldinho", afirmou Assis ao jornal Extra, do Rio de Janeiro.

O Florida Cup será disputado entre os dias 9 e 21 de janeiro em Orlando, nos Estados Unidos. Outros clubes brasileiros também participam da competição, uma espécie de pré-temporada para os times brasileiros, entre eles Corinthians, Atlético-MG e Internacional. A imagem de Ronaldinho já tinha sido utilizada em banners que divulgam o torneio.

Ronaldinho Gaúcho chegou ao Fluminense em julho, depois de uma passagem apagada pelo Querétaro, do México. Nas Laranjeiras, Ronaldinho foi um fiasco. Ele disputou apenas nove jogos, não marcou nenhum gol e rescindiu seu contrato em menos de três meses. O acordo que valia até dezembro de 2016 foi encerrado na semana passada.