Ronaldinho Gaúcho define o Atlético-MG como 'bagunça organizada'

BELO HORIZONTE - Ronaldinho Gaúcho definiu o Atlético-MG como uma "bagunça organizada" em entrevista concedida nesta quinta-feira ao canal por assinatura SporTV. O craque falava em referência ao esquema tático armado pelo técnico Cuca, que dá liberdade aos jogadores de frente e que vem funcionando até agora. O time mineiro é o único com 100% de aproveitamento na Libertadores.

"Todos têm essa facilidade de poder se movimentar por qualquer parte do campo. Nosso compromisso de ajudar na marcação é cada um voltar na posição do outro. Nosso time é uma bagunça organizada, porque a gente tem liberdade para bagunçar quando estiver com a bola e sem a bola cada um cumpre uma função", explicou o meia-atacante.

Para ele, a montagem do elenco foi decisiva para o Atlético-MG viver o excelente momento atual. "Todas as posições têm dois ou três jogadores que podem se manter no mesmo nível. Mesmo trocando jogadores a gente mantém o ritmo de jogo. O segredo é nos deixar à vontade para a gente fazer o que a gente gosta e só nos dar uma função sem a bola. O segredo é esse: nos deixar à vontade", reforçou Ronaldinho.

Outro ponto levantado pelo craque na entrevista foi a boa condição física dos jogadores do Atlético-MG, muito disso fruto do trabalho do preparador Carlinhos Neves. "Poucos jogadores passam por lesão. Isso é fundamental ter um grupo que não perde muitos jogadores e chegam bem para jogar os 90 minutos em ritmo forte."

Instigado a comparar o futebol do Barcelona de sua época com o Atlético-MG atual, Ronaldinho foi sincero e reduziu o fator de comparação aos momentos dos dois clubes. "Tem algumas coisas que lembram. Quando eu cheguei no Barcelona, era época em que o Real Madrid tinham os galácticos, vencendo por muitos anos. Cheguei no Atlético quando o time estava há muitos anos sem participar da Libertadores. Fazer parte dessa volta por cima lembra muito quando cheguei no Barcelona. Espero que finalize como no Barcelona, ganhando títulos", disse.