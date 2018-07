Ronaldinho Gaúcho desembarca na Índia para promover filme

SAO PAULO - Ronaldinho Gaúcho desembarcou na Índia cercado por uma multidão de fãs que o aguardavam no aeroporto de Pune. O jogador é a estrela de uma produção de cinema que será lançada no país neste fim de ano. O assunto é tratado na Índia com grande interesse. Imprensa local fala em 'R10, O Filme' e 'Ronaldinho versus Alien'. O jogador desembarcou com uma mochila do Atlético-MG nas costas.

O atacante passa férias e se reapresenta ao clube mineiro no começo de janeiro. Seguranças indianos precisaram afastar o público, que queria tocar no brasileiro. O meia não tirou o sorriso do rosto um só instante. No dia anterior à sua chegada, Ronaldinho postou em seu Twitter sobre a viagem, mas não divulgou o assunto. "Indo buscar meu presente de Natal na Índia. Vem novidade muito legal por aí."

De acordo com o noticiário daquele país, Ronaldinho participará de um filme produzido pela Bala Entertainment International, que pertence ao mesmo dono do Blackburn, da Inglaterra. O projeto e sua visita à Índia serão revelados nesta sexta-feira, quando Ronaldinho dará sua primeira entrevista. Também é especulado que o filme terá os moldes de 'Space Jam', com desenhos animados se misturando à personagens reais. 'Space Jam' foi protagonizado por Michael Jordan ao lado de Pernalonga e Patolino. O ator indiano Sanjay Dutt é esperado na entrevista de Ronaldinho. Ele poderá participar do projeto.