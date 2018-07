Ronaldinho Gaúcho deve renovar com o Atlético-MG só em janeiro

BELO HORIZONTE - De férias após a decepcionante campanha do Atlético Mineiro no Mundial de Clubes, Ronaldinho Gaúcho só deve acertar a renovação do seu contrato em janeiro. A expectativa é que as duas partes cheguem a um acordo ainda na primeira semana do próximo mês.

"Só a partir do dia 3. Só depois do dia 3 de janeiro. Está todo mundo viajando. Eu estou viajando, o presidente está viajando. Não tem ninguém aí. Eu e o presidente estamos fora do país. Já temos marcado. Depois do dia 3, a gente volta, mata e acabou", afirmou Roberto Assis, irmão e empresário de Ronaldinho, ao jornal Superesportes.

Segundo Assis, a renovação será apenas uma questão burocrática, porque o acordo já está encaminhado com o presidente Alexandre Kalil. Nem mesmo as especulações de que times estrangeiros estariam interessados em contar com o futebol de Ronaldinho devem atrapalhar a negociação com o Atlético. "Está absolutamente tranquilo", disse o empresário.