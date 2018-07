Ronaldinho Gaúcho diz para o atacante para Deivid: 'Você me consagrou'

RIO - Ronaldinho Gaúcho já marcou gols antológicos, seja driblando o time adversário todo, pegando bonito na bola, ou em chutes precisos. Porém, o primeiro gol com a camisa do Flamengo, no domingo, contra o Boavista, foi muito mais fácil de anotar, já que foi feito de pênalti.

Para o craque, os méritos foram de Deivid, que revelou que Ronaldinho agradeceu pelo pênalti que o atacante sofreu e que originou o gol: "No intervalo da partida de ontem (domingo), o Ronaldinho estava muito feliz com o gol. Ele veio falar comigo no vestiário e disse ''Valeu, Deivid. Você me consagrou''", contou.

Autor do segundo gol da vitória por 3 a 2 sobre o Boavista, Deivid comemorou o resultado positivo e a classificação antecipada às semifinais do primeiro turno do Campeonato Carioca. "Vencemos pela sexta vez seguida, garantindo nossa classificação e mantendo os 100% de aproveitamento. Vamos procurar manter o ritmo no domingo que vem para entrar com tudo na semifinal", completou.

O jogo contra o Resende, último da fase de grupos da Taça Guanabara, será em Macaé, no estádio Moacyrzão, palco do primeiro gol de Ronaldinho com a camisa do Flamengo e do confronto contra o Americano. A partida será no domingo, às 17h.

