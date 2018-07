Ronaldinho Gaúcho é chamado de 'macaco' por político mexicano

Apresentado pelo Querétaro (México) na última sexta-feira, o meia Ronaldinho Gaúcho foi chamado de "macaco" por um político local. Em um post publicado no Facebook, Carlos Trevino, que já ocupou o cargo de Secretário de Desenvolvimento Social, também chamou o futebol de "fenômeno idiotizante" e reclamava do trânsito causada pelo apresentação do jogador ao novo clube.

"Trato de ser tolerante, porém detesto futebol, e o fenômeno idiotizante que produz... Detesto ainda mais porque as pessoas estorvam e inundam as avenidas para fazer com que se demore duas horas para chegar em casa... E tudo para ver um macaco... Brasileiro, mas ainda macaco. Isso já é um circo ridículo", afirmou Trevino.

Após sair do Atlético-MG, Ronaldinho Gaúcho fechou um contrato de dois anos com o Querétaro, onde vai ganhar US$ 2 milhões (R$ 4,6 milhões) além de participação na venda de produtos licenciados.