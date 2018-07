Ronaldinho Gaúcho jogará amistoso pelo Barcelona de Guayaquil

Ronaldinho Gaúcho vai vestir a camisa do Barcelona na semana que vem. Mas não será a do tradicional time espanhol. O craque, já em processo de aposentadoria, foi contratado para disputar uma única partida amistosa pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, e vai estar presente ao lançamento do elenco da equipe na sexta-feira que vem.

Sem clube, Ronaldinho vai usar a camisa 91 no evento que o Barcelona chama de "Noche Amarilla" (noite amarela). Com a presença do astro brasileiro, a equipe equatoriana vai enfrentar a modesta Universidad de San Martín, do Peru.

De acordo com o Barcelona, maiores detalhes sobre a contratação de Ronaldinho para este evento serão dados depois à imprensa. Pelo Twitter, o clube publicou imagem do empresário do jogador, seu irmão Assis, assinando contrato e prometendo a presença de Ronaldinho.

Bola de Ouro da Fifa em 2005, Ronaldinho está tendo um fim de carreira melancólico. Após deixar o Atlético-MG em 2014, jogou pelo Querátero, do México, e fez figuração no elenco do Fluminense em parte do segundo semestre - foi contratado em julho e rescindiu em setembro.

Por questões contratuais, ele se juntou rapidamente ao elenco do Fluminense para disputar a Florida Cup, participando de parte do segundo tempo dos jogos contra Shakhtar Donetsk (domingo passado) e Fluminense (na última quarta-feira). Em dezembro, Ronaldinho jogou uma partida festiva no Kuwait.