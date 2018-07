Ronaldinho treina como titular no Flu, mas técnico não confirma

O treino que o elenco do Fluminense realizou na tarde desta sexta-feira, nas Laranjeiras, deu indícios de que Ronaldinho Gaúcho poderá ser escalado como titular na partida contra o Goiás, neste sábado, às 18h30, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista treinou na maior parte da atividade entre os titulares e se revezou na equipe com Marcos Junior. Após o treinamento, o técnico Eduardo Baptista preferiu não confirmar a escalação do jogador, mas admitiu que gostou na entrada do craque no time no decorrer do duelo contra o Grêmio, no meio de semana, pela Copa do Brasil, e avisou em entrevista coletiva: "Ele pode ser titular sim".

"É um jogador que conduz bem a bola, tem o drible. Não tomamos a decisão ainda, mas é uma opção muito forte. O Marcos Junior me dá mais velocidade, mais penetração, e o Ronaldo me dá mais jogo. A dúvida é entre eles dois. Vamos ver o que nós precisamos mais. O quesito da experiência pode ser levado em consideração", afirmou o comandante, em um claro sinal de que Ronaldinho tem grandes chances de ser titular.

Outra novidade na escalação do Fluminense estará na lateral direita. Com dores na coxa esquerda, Wellington Silva foi vetado pelo departamento médico e dará lugar ao volante Jean, que voltará a ser improvisado na posição.

Desta forma, o Fluminense poderá ir a campo neste sábado com a seguinte formação: Diego Cavalieri; Jean, Gum, Marlon Santos e Léo; Pierre, Cícero, Gerson, Gustavo Scarpa e Ronaldinho Gaúcho (Marcos Junior); Fred.