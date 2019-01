Ronaldinho Gaúcho é homenageado na Calçada da Fama do Maracanã

Aposentado oficialmente dos gramados há um ano, Ronaldinho Gaúcho voltou ao Maracanã nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, para receber uma homenagem dedicada a grandes nomes do futebol brasileiro. O pentacampeão do mundo deixou a marca de seus pés na Calçada da Fama do estádio.

A homenagem havia sido prometida em 2011, antes mesmo de o estádio ser reformado (mais uma vez) para a Copa do Mundo de 2014 e de ter a sua concessão entregue à iniciativa privada, mas não havia sido feita até hoje. O ex-jogador chegou pontualmente às 13h30 e foi recebido por ritmistas da escola de samba Renascer de Jacarepaguá. Pessoas que visitavam o Maracanã se aglomeraram no saguão de acesso para fazer fotos do ídolo, que se mostrou grato.

"O Maracanã é o Maracanã. Maior palco de todos. Receber essa homenagem aqui é um momento muito especial", disse Ronaldinho Gaúcho. "Joguei desde os 15 anos no Maracanã, quando estava nas categorias de base, até meu último ano de carreira".

Quem pareceu mais empolgado foi o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC). Sempre ao lado de Ronaldinho Gaúcho, ele chegou a colocar o pé do ex-jogador sobre a sua coxa para simular o famoso gesto de lustrar a chuteira.

"O Ronaldinho acabou de me dizer que ele é um parceiro do povo do Estado do Rio de Janeiro e vamos trabalhar com projetos sociais. E (quero) dizer para os nossos jovens se mirarem no exemplo de pessoas como ele, que venceu na vida lutando nos campos de futebol. Ele é um exemplo. Os jovens tem que ter a oportunidade de seguir o exemplo do Ronaldinho", discursou Witzel.

O ex-craque de Barcelona, Paris Saint-Germain e da seleção brasileira respondeu poucas perguntas. Em uma delas, disse sentir "falta de tudo" que diz respeito ao futebol, mas que continua muito próximo ao esporte. "Parei de jogar, mas a vida é muito ativa. Continuo viajando muito de um lado pro outro, o tempo todo. Parei (de jogar) porque estava completamente realizado", declarou.

Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, o empresário Roberto de Assis Moreira, tiveram os seus passaportes retidos recentemente por decisão judicial. Eles foram condenados pela Justiça do Rio Grande do Sul em 2015 por crime ambiental. A multa ultrapassa R$ 8 milhões e ainda não foi paga.

CALÇADA DA FAMA

O molde em concreto dos pés de Ronaldinho Gaúcho fará parte do Hall da Fama do Maracanã, área que complementa a tradicional Calçada da Fama. A mais recente homenagem a um jogador de futebol, em breve, contará também com peças doadas por ele.

A Calçada da Fama ficou "desfalcada" nos últimos anos. Peças com os moldes dos pés de Sócrates, Bellini e outras se perderam durante as reformas ou período em que a administração do estádio ficou em um jogo de empurra.

Diretor-presidente do Maracanã, Mauro Darzé disse nesta terça-feira que a concessionária trabalha para tentar recuperar as peças. "No atual governo, a disposição para o diálogo é muito grande. Eu acredito que a gente, trabalhando de forma conjunta, coordenada, consiga achar essas peças, fazer uma avaliação criteriosa e, se for o caso de uma ação de recuperação, recuperá-las", declarou.