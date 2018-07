Ronaldinho Gaúcho é poupado de treino, mas não preocupa o Flamengo

RIO - Após dois dias de folga, concedidos depois da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo na Taça Rio, no último domingo, o elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta quarta-feira para treinos na praia da Barra da Tijuca. No meio da atividade, o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho deixou o local, sentindo dores por conta de uma bolha no pé direito.

Os jogadores continuaram com os trabalhos físicos, no calçadão e depois na areia, enquanto o melhor jogador do mundo eleito pela Fifa em 2004 e 2005 voltou para o hotel onde o clube costuma ficar concentrado. No local, ele realizou um trabalho na academia.

O departamento médico do Flamengo apressou-se em informar que o atleta não preocupa para a partida diante do Macaé, neste domingo, pela oitava e última rodada da Taça Rio. No entanto, ele poderá ser poupado, pois a vaga para as semifinais já está garantida.

Nesta tarde, o elenco flamenguista voltará a treinar, desta vez no centro de treinamento do clube, em Vargem Grande. Na próxima quarta-feira, o time tem importante compromisso pelas oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Horizonte-CE, no Engenhão.