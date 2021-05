Ronaldinho Gaúcho é vacinado contra a covid-19 em Dubai: 'Fé, alegria e gratidão'

Ronaldinho Gaúcho recebeu sua primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus em Dubai, nos Emirados Árabes, onde está hospedado desde o início da semana, nesta quarta-feira.

No emirado, apenas residentes com documento de identidade podem ser vacinados contra a covid-19. Ronaldinho recebeu a dose do imunizante pois possui o “Cartão Ouro”, um visto de residência, válido por dez anos, dado a investidores e empresários com base na contribuição social.

"Fé, alegria, gratidão e uma grande esperança de um futuro melhor a todos", escreveu o ex-jogador, na legenda da foto em que aparece recebendo a aplicação da vacina, publicada em seu perfil oficial do Instagram.

Ronaldinho perdeu a mãe, vítima do novo coronavírus, em fevereiro. Ela tinha 71 anos e estava internada em tratamento contra a doença desde dezembro de 2020.