Ronaldinho Gaúcho exalta bom futebol do Flamengo, apesar de empate

"Nossos erros não podem apagar nosso bom jogo. Isso não vai nos fazer esquecer que jogamos bem. Dominamos a partida, tivemos mais posse de bola durante os 90 minutos e tomamos três gols em três erros nossos. Agora temos que trabalhar para que esses erros não aconteçam mais", declarou.

Para Thiago Neves, o principal erro flamenguista foi ter dado espaço para o adversário quando tinha um jogador a mais - Helder, do Bahia, foi expulso durante o duelo. "Jogamos melhor, com certeza. Com um jogador a mais tomamos o gol de empate e isso não pode acontecer. Erramos", resumiu Thiago Neves.

Com quatro pontos em duas partidas, o Flamengo precisa da vitória, no próximo domingo, diante do Corinthians, para seguir nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, ultrapassando inclusive o adversário paulista, que tem seis pontos.

"Foi mesmo um empate com gosto de derrota. Estar vencendo até os acréscimos e levar o gol faz isso com a gente. Mas o que marcou mesmo foi a vontade. Temos que pensar nisso e pensar também em ganhar do Corinthians, em casa, na próxima rodada", afirmou o goleiro Felipe.

Veja também:

JOGO - Leia como foi Bahia 3 x 3 Flamengo

ESPN - Confira os lances da partida em Pituaçu

ESPN - Brasileirão 2011 - Classificação/Tabela