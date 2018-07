Ronaldinho Gaúcho festeja confiança e invencibilidade do Flamengo

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo à noite, no Engenhão, o Flamengo assegurou a classificação à semifinal da Taça Rio por antecipação e manteve a sua invencibilidade na temporada. O fato foi exaltado por Ronaldinho Gaúcho. O meio-campista destacou a boa atuação da equipe, que garantiu o triunfo com dois gols de Thiago Neves.

"Estamos indo longe com nossa invencibilidade, não é? Trabalhamos muito para isso. Vencemos o clássico jogando bem e isso dá ainda mais confiança para o grupo. Principalmente para os jogadores que são vaiados pela torcida. Acho que nossos torcedores estão entendendo que quando fazem isso, fazem para o Flamengo todo, já que somos um grupo. Eles (torcedores) estiveram sempre ao nosso lado hoje (domingo). Por isso, saímos todos felizes do Engenhão: a nação (rubro-negra) e os jogadores", afirmou Ronaldinho Gaúcho.

Já garantido na final do Campeonato Carioca, pois venceu o primeiro turno da competição, o Flamengo espera ganhar também a Taça Rio e garantir o título por antecipação. "Está todo mundo de parabéns pela campanha que estamos fazendo. Nosso objetivo é ser campeão. Vencer o Estadual, se possível, invictos. Vamos continuar trabalhando para isso", reforçou o craque.

O meia Thiago Neves, por sua vez, ressaltou a importância da vitória sobre o Botafogo. "Esse resultado foi muito importante. E ainda estamos invictos. Sabemos que uma hora vamos perder, isso é comum no futebol. Mas eu garanto que será difícil parar o ''bonde'' (sem freio). Estamos conscientes de nosso trabalho e muito focados em chegar ao título", afirmou Thiago Neves, lembrando que o Flamengo ficou ainda mais confiante e motivado após saber da derrota do Americano para o Fluminense, em outro jogo deste domingo. O resultado permitiu a classificação por antecipação em caso de triunfo sobre os botafoguenses, fato que acabou acontecendo.

"Entramos em campo mais tranquilos, já que sabíamos dos resultados da rodada. Fizemos a nossa parte e chegamos ao nosso objetivo", comemorou o meio-campista.

Já classificado às semifinais, o Flamengo irá encerrar a sua participação na fase de grupos do segundo turno do Campeonato Carioca no próximo domingo, quando enfrentará o Macaé por uma vitória que poderá deixá-lo no topo do Grupo A, caso o Vasco no máximo empate com o Olaria em outro confronto de domingo. O time vascaíno lidera a chave, com 16 pontos, enquanto o time rubro-negro é o vice-líder, com 15.

