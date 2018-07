Ronaldinho Gaúcho não treina em volta do Flamengo à Gávea

RIO - Após mais de um ano, o Flamengo voltou a treinar na manhã desta terça-feira na Gávea, mas sem o seu principal astro. O meia Ronaldinho Gaúcho, com uma indisposição, não participou da atividade comandada pelo preparador físico Ronaldo Torres, assim com o volante Willians, poupado do treino para a realização de um exame de rotina, de acordo com o clube.

Os jogadores do Flamengo fizeram um trabalho físico nas areias da Gávea, observado funcionários e torcedores. A atividade no local é uma tentativa de aproximar o grupos dos sócios do clube, mas o time seguirá fazendo a maior parte dos seus treinos no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande.

As principais novidades do treino foram o lateral-direito Léo Moura, o meia Camacho e os atacantes Vagner Love e Deivid, todos recuperados de lesões. Como suportaram bem a atividade, eles devem reforçar o Flamengo na partida contra o Volta Redonda, sábado, fora de casa, pela quinta rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca.