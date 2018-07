Ronaldinho Gaúcho participará de amistoso no Japão em dezembro

A rotina de 'showman' de Ronaldinho Gaúcho continua agitada. Ele acertou sua participação em mais um amistoso pelo mundo, agora no Japão. O jogo festivo acontece no dia 10 de dezembro, na província de Gunma. O evento, organizado pela empresa Show Bola Football Management, contará também com a participação de jogadores profissionais da J-League, ex- jogadores e artistas da televisão japonesa. A organização confirmou que o espetáculo contará com bailarinas brasileiras, shows de samba e da cantora de bossa nova, Keissy Costa.

O craque brasileiro já participou de uma sequência de jogos amistosos em 2016. No fim de setembro, jogou com Rivaldo e Figo na China. Ele acumula passagens por outros cinco países: Peru, Equador Gautemala, Estados Unidos e Índia. Uma semana antes da partida no Japão, ele voltará ao México para vestir a camisa do Cinco Estrellas, de Monterrey. O clube estreia na Série C do Campeonato Mexicano no próximo ano.

Desde que deixou o Fluminense pela primeira vez, em julho do ano passado, o atacante passou a ser uma celebridade e receber por aparições esporádicas. O irmão e empresário do jogador, Assis, nega aposentadoria, mas o fato é que, com 36 anos, Ronaldinho Gaúcho parece aproveitar os últimos instantes como atleta para faturar em cima da imagem conquistada em campo.