Ronaldinho Gaúcho passa mal e desfalca treino do Flamengo na Bolívia

SUCRE - O Flamengo teve um importante desfalque no primeiro treino realizado em Sucre, na Bolívia, onde a equipe se prepara para enfrentar o Real Potosí, na próxima quarta-feira, pela fase preliminar da Copa Libertadores. O meia Ronaldinho Gaúcho sentiu um problema estomacal e não participou das atividades realizadas no Estádio Patria, nesta quarta pela manhã.

De acordo com a equipe carioca, Ronaldinho ficou no vestiário, realizando tratamento. No entanto, o problema de saúde do jogador coincide com um período turbulento de sua relação com o clube. Ele cobra cerca de R$ 3,75 milhões do Flamengo em salários atrasados, o que fez com que chegasse a ameaçar não viajar para a Bolívia com a delegação.

O clube negou que este problema tenha qualquer relação com a ausência do meia na atividade desta quarta. A expectativa é que ele se recupere rapidamente e participe do treinamento pela parte da tarde.

Mesmo sem Ronaldinho, o elenco do Flamengo fez um trabalho físico pela manhã, comandado pelo preparador Antônio Mello. A ideia é fazer os jogadores se acostumarem o mais rápido possível com à altitude. A partida da próxima quarta será realizada em Potosí, a mais de quatro mil metros do nível do mar.

Apesar de admitir a dificuldade, o atacante Deivid garante que a altitude não assusta. "Nosso adversário não é a altitude. Iremos enfrentar o Potosí e levamos esse jogo muito a sério. Respeitamos muito o time deles e estamos trabalhando forte para conseguir um bom resultado", declarou.