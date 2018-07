Ronaldinho Gaúcho pretende se aposentar em um ano

Em evento na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, o meia Ronaldinho Gaúcho disse que vai se aposentar em um ano. "Já estou velho. Tenho 36 anos. Eu já não tenho mais 26 como antes. Estou vendo o que vou fazer para terminar a carreira. A ideia é jogar um ano a mais. Estou tocando novos projetos relacionados à música e ao futebol, que, como todos sabem, são minhas paixões. Estou vendo coisas novas que sempre gostei e vou ver o que farei esse ano ainda", disse em entrevista coletiva.

Desde 2015, quando deixou o Fluminense, Ronaldinho Gaúcho está sem clube. Ele se destacou no Atlético-MG na campanha vitoriosa do clube em 2013, foi para o futebol do México para ganhar dnheiro e voltou ao Brasil num projeto que não deu certo nas Laranjeiras. Ele tem se envolvido com trabalhos e eventos rápidos, mas nunca deixou de defender seu desejo de voltar a jogar profissionalmente.

Em Nova York, participou de um evento com o Barcelona. Ele será embaixador da nova sede do clube, nos Estados Unidos. Trata-se de uma iniciativa da Fundação FC Barcelona com a FutbolNet. Ronaldinho jogou no Barcelona entre as temporadas de 2003 e 2008, quando viveu sua melhor fase no futebol mundial. Chegou a ser aplaudido de pé pela torcida do Real Madrid, dentro do Santiago Bernabéu, jogando pelo Barça. Ajudou o Brasil a ganhar a Copa de 2002.

O alto salário com o pouco envolvimento o tem afastado de novos contratos no Brasil.