Ronaldinho Gaúcho renova contrato com o Atlético-MG por mais um ano

BELO HORIZONTE - Cobiçado por vários clubes depois de realizar um bom Campeonato Brasileiro pelo Atlético-MG, Ronaldinho Gaúcho resolveu seguir no time alvinegro por mais uma temporada. O presidente Alexandre Kalil confirmou, via Twitter na tarde desta quarta, que o craque renovou contrato para vestir a camisa da equipe até dezembro do próximo ano.

"Vocês queriam. Ele ficou", afirmou o dirigente, enquanto assistia ao treino do time atleticano na Cidade do Galo, CT do clube, ao lado do empresário e irmão do meia, o ex-jogador Assis.

Ronaldinho recuperou o seu bom futebol depois de atravessar um período ruim pelo Flamengo no início desta temporada, antes de sair do clube carioca de forma bastante conturbada. E, na equipe mineira, ele resgatou o prestígio e o carinho dos torcedores após também entrar em conflito com os flamenguistas, sendo que ele saiu brigado do clube rubro-negro e só conseguiu vestir a camisa atleticana graças a uma liminar conquistada na Justiça do Trabalho do Rio.

A renovação de contrato por mais um ano com o Atlético-MG também encerrou as especulações de que o jogador poderia atuar em 2013, por exemplo, pelo Fluminense, que acaba de ser campeão brasileiro. Na última terça-feira, o meia Deco, seu ex-companheiro dos tempos de Barcelona, disse que o craque seria "mais do que bem-vindo" no time carioca.

Após assinar a renovação de contrato nesta quarta-feira, Ronaldinho será o grande trunfo do Atlético-MG para a Copa Libertadores de 2013, na qual o time ainda tem esperança de conquistar a vaga direta para a fase de grupos da competição. Para isso, a equipe mineira precisa vencer o Cruzeiro no domingo e ainda torcer para que o Grêmio no máximo empate com o Inter, no Olímpico, em outro clássico da rodada final do Campeonato Brasileiro.