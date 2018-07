Ronaldinho Gaúcho rouba a cena com participação na festa de encerramento da Copa

A festa de encerramento da Copa do Mundo de 2018 começou pontualmente 30 minutos antes da bola rolar para a decisão entre França e Croácia, no estádio Luzhniki, em Moscou. Com muita tecnologia e dançarinos, a festa contou com uma apresentação do rapper Nicky Jam, do ator Will Smith e da cantora Era Istrefi e de ninguém menos do que o astro brasileiro Ronaldinho Gaúcho.

A apresentação começou com uma contagem regressiva tecnológica e contou com dançarinos segurando placas de painéis de led. O palco foi rapidamente montado para a apresentação de Nick Jam, que conseguiu empolgar os quase 80 mil torcedores no estádio. A partir daí, os dançarinos se juntaram e as placas de led se transformaram em um grande telão, onde os grandes momentos do Mundial da Rússia foram repassados, tudo isso durante a apresentação do rapper norte-americano.

A partir daí, bandeirões com imagens dos torcedores de algumas seleções da Copa, entre eles os do Brasil, foram levados para as arquibancadas. Will Smith e Era Istrefi se juntaram ao rapper para cantar a música da Copa do Mundo, "Live It Up".

Depois, um coral com a participação de crianças entrou em campo, em uma apresentação que misturava uma música tradicional russa com batidas de tambores e ninguém menos do que Ronaldinho Gaúcho, craque brasileiro que foi pentacampeão mundial com a seleção em 2002, como protagonistas. Assim que Ronaldinho apareceu em campo e nos telões, foi ovacionado por todos presentes no Luzhniki, no ponto mais alto da festa de encerramento do Mundial da Rússia.

Na sequência, o palco foi desmontado e as bandeiras de França, Croácia e da taça da Copa do Mundo foram estendidas no gramado, pouco tempo antes da arbitragem e das equipes entrarem em campo.