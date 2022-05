Ronaldinho Gaúcho se torna sócio de liga de showbol nos EUA: 'Ansioso para me divertir'

Ronaldinho Gaúcho anunciou que será coproprietário de uma liga de showbol nos Estados Unidos. O ex-jogador usou as redes sociais para manifestar a aquisição de ações da Major Arena Soccer League. Segundo o campeão mundial de 2002 com a seleção brasileira, sua ideia é ajudar a ampliar a popularidade do esporte na América do Norte.

"Como proprietário da franquia da MASL (Major Arena Soccer League), meus objetivos são usar minha posição para aumentar ainda mais a popularidade da Liga nos EUA e em todo o mundo, ajudar a melhorar o já alto nível de jogo e trazer alegria e felicidade para todos os torcedores, especialmente as crianças", escreveu Ronaldinho Gaúcho.

Somente 12 equipes participam da atual edição da Major Arena Soccer League, sendo uma delas mexicana e as demais dos Estados Unidos. A disputa se encontra na fase final, com San Diego Sockers - favorito - e Florida Tropics SC duelando pelo título.

O San Diego Sockers busca se isolar ainda mais como o maior campeão da liga, que teve sua primeira edição disputada entre 2008 e 2009. O time de San Diego tem cinco troféus e é perseguido pelo Baltimore Blast, que tem três. "Estou feliz por me juntar à melhor liga de showbol do mundo. Como todos sabem, sou apaixonado pelo jogo e pela vida e estou ansioso para me divertir com esse empreendimento", declarou Ronaldinho Gaúcho sobre a sua participação na liga.

Quem também se pronunciou sobre a aquisição de Ronaldinho Gaúcho foi Shep Messing, presidente da MASL. Ex-goleiro, Messing jogou na década de 1970 com Pelé e Beckenbauer no New York Cosmos. Ele relembrou a parceria com o Rei do Futebol para agradecer a participação de Ronaldinho na liga.

"Pelé, meu amigo e ex-companheiro de time do New York Cosmos, chamou minha atenção para Ronaldinho quando ele era um prodígio adolescente jogando no Brasil. Acompanho sua carreira espetacular desde aquele dia. Estamos honrados em ter Ronaldinho na nossa liga e temos grandes expectativas por suas contribuições contínuas ao esporte, tanto aqui quanto no exterior", escreveu Messing em seu perfil no Instagram.

SHOWBOL

Criado no Canadá para evitar problemas com os períodos mais frios do ano, o showbol - também conhecido como indoor soccer - é disputado em quadra coberta e com gramado sintético, estilo society. Cada equipe conta com cinco jogadores de linha e um goleiro. Outra diferença é que a bola não sai pela lateral, podendo ser feita uma tabela com os limites do campo. A única exceção é se ela sai efetivamente da quadra. Se for tirada do campo de defesa, é assinalado pênalti; se for no ataque, posse de bola para o goleiro.

No Brasil, o showbol fez sucesso entre 2008 e 2014, quando os principais times do País contavam com equipes formadas por ex-atletas no Campeonato Brasileiro da modalidade. O Flamengo venceu a competição quatro vezes. Santos, Vasco e Fluminense também conquistaram o título uma vez cada.