Ronaldinho Gaúcho segue sem treinar no Milan

Depois de viajar com o restante do elenco para os Emirados Árabes, o meia-atacante brasileiro praticamente não treinou nesta semana, aumentando as especulações de que poderia deixar o clube. Segundo informou o Milan, Ronaldinho Gaúcho sofre com dores musculares.

No início desta temporada, o brasileiro perdeu espaço após a chegada do técnico Massimiliano Allegri e passou a ser especulado por Grêmio e Palmeiras. Seu contrato vence no meio de 2011, mas o Milan pede uma quantia alta para liberá-lo antes.