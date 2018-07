Ronaldinho Gaúcho sofre lesão 'grave' e pode ser desfalque no Mundial

SÃO PAULO - Em atividade realizada nesta quinta-feira, o meia Ronaldinho sentiu dores na coxa. Porém, a lesão foi mais grave do que aparentava e o jogador pode não entrar mais em campo pelo Atlético-MG nesta temporada. Caso isso aconteça, Ronaldinho desfalcará a equipe mineira no Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado este ano no Marrocos. Mesmo sem confirmações oficiais, a imprensa mineira apurou que o jogador fez ressonância magnética às 19h. Dependendo da gravidade da lesão, o jogador deverá fazer um tratamento intensivo para estar disponível ao técnico Cuca ainda no fim deste ano.

Em entrevista à ESPN, o presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, confirmou que a lesão "é grave" e que o médico do clube dará entrevista ainda na tarde desta sexta-feirae, na Cidade do Galo, em Minas, para esclarecer a situação do principal jogador do time.

O atual campeão da Libertadores da América deve estrear no Mundial de Clubes da Fifa dia 18 de dezembro. Se perder seu principal armador de jogadas, o Atlético-MG terá Rosinei e o argentino Jesús Dátolo como meias para disputar a competição mais importante de sua história.