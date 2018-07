Ronaldinho marca 1.º gol e Atlético-MG goleia o Náutico

A vitória atleticana confirma o bom momento dos mineiros no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o líder, com 14 anos, e o Atlético-MG já aparece em segundo, com 13, empatado em pontos com o Vasco, mas à frente pelo saldo de gols. O Náutico caiu um lugar, para 11.º, com sete pontos.

O JOGO - O Atlético não demorou a presentear a torcida. Com dois minutos de jogo, Bernard recebeu na entrada da área, dominou com classe e tocou para Jô, que devolveu de calcanhar. O meia completou a tabela com um chute certeiro, para o fundo do gol pernambucano.

O Náutico não se assustou e, aos 11, acertou a primeira bola no travessão. No minuto seguinte, Martinez chutou de meia distância e Araújo mostrou oportunismo para desviar no meio do caminho, fazendo o quarto gol dele na competição.

O jogo ficou equilibrado até os 34 minutos, quando Jô tentou invadir a área pela esquerda, recebeu a marcação de Ronaldo Alves e se jogou. O árbitro não percebeu nem que o lance aconteceu fora da área, nem que não houve falta. Marcou pênalti mesmo assim e amarelou o zagueiro. Bom para Ronaldinho, que foi para cobrança e marcou seu primeiro gol pelo Atlético.

Depois, a sorte ajudou. No ataque seguinte, Danilinho chutou, a bola desviou em Márcio Rosário e entrou, enganando o goleiro Felipe. Era o terceiro gol dos donos da casa. A mesma sorte não teve Leonardo Silva, que cabeceou duas bolas no travessão, ambas após cobranças de escanteio de Ronaldinho.

A bola voltou a entrar aos 16 minutos da segunda etapa, e novamente no gol do Náutico. Ronaldinho Gaúcho iniciou a jogada, tocou para Jô e, deste, a bola foi até Danilinho, que fez o segundo dele na partida. Na parte final do jogo, Martinez também acertou uma bola na trave, a quarta no jogo. Mas quem voltaria a marcar seria o Atlético-MG, com Escudero, aos 47 minutos, após escanteio batido por Ronaldinho.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 5 X 1 NÁUTICO

ATLÉTICO-MG - Giovani; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Rafael Marques e Junior César; Leandro Donizete, Richarlyson (Serginho), Bernard (Escudero) e Ronaldinho Gaúcho; Danilinho e Jô (André). Técnico - Cuca.

NÁUTICO - Felipe; Alessandro (Kim), Ronaldo Alves, Lúcio e Márcio Rosário; Derley, Elicarlos, Souza e Martinez (Souza); Rhayner e Araújo. Técnico - Alexandre Gallo.

GOLS - Bernard, aos 2, Araújo, aos 12, Ronaldinho Gaúcho (pênalti), aos 35, e Danilinho, aos 36 minutos do primeiro tempo; Danilinho, aos 16, e Escudero, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Leonardo Silva, Leandro Donizete, Serginho, Rhayner e Ronaldo Alves.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte.