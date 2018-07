Ronaldinho marca 4 gols em treino e empolga torcida do Flu

Assim como na segunda-feira, o meia Ronaldinho Gaúcho foi mais uma vez a estrela do treino do Fluminense nesta terça. A torcida lotou a arquibancada da sede do clube, nas Laranjeiras, para aplaudir o craque, cuja estreia pela equipe treinada por Enderson Moreira ainda não está confirmada.

A expectativa é que Ronaldinho jogue a próxima partida do Fluminense, contra o Grêmio, às 18h30 do próximo sábado no Maracanã, mas a decisão ainda não foi anunciada. O último jogo de Ronaldinho foi em 31 de maio, pelo Querétaro, do México.

No treino desta terça, em uma atividade de cinco contra cinco em campo reduzido, Ronaldinho marcou quatro gols e deu passes certeiros. Após sentir um incômodo na coxa esquerda durante o jogo do último domingo, Fred não treinou nesta terça - fez apenas um trabalho de fortalecimento muscular -, mas não deve ser desfalque na próxima partida.