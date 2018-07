Ronaldinho marca duas vezes e Atlético busca empate com Vitória

SÃO PAULO - Ronaldinho Gaúcho voltou ao time do Atlético Mineiro em grande estilo, neste domingo. Recuperado de lesão, o meia-atacante balançou as redes duas vezes para buscar o empate da equipe mineira com o Vitória, por 2 a 2, no Estádio Independência. O time baiano chegou a abrir 2 a 0, em apenas seis minutos de jogo, mas não sustentou a boa vantagem.

O resultado não alterou a situação do Atlético nesta última rodada do Brasileirão, mas impediu a chegada do Vitória ao G4, em busca de uma vaga na Libertadores. O time baiano encerrou sua campanha no campeonato com 59 pontos, na quinta colocação, enquanto o Atlético somou 57 e ficou em 8º.

Para os anfitriões, o jogo serviu para recuperar o ritmo de Ronaldinho e manter a preparação do time para o Mundial de Clubes da Fifa, que terá início no dia 11. Ao fim do jogo, a torcida gritava "eu acredito", referindo-se a um eventual confronto com o poderoso Bayern de Munique na final do Mundial, no Marrocos.

Mas a torcida mineira levou um susto no início da partida deste domingo. Com um início arrasador, o Vitória foi às redes duas vezes em apenas seis minutos. Aos 3, Marquinhos bateu cruzado e a bola atravessou a área até morrer no fundo do gol. Três minutos depois, Maxi Bianccuchi aproveitou rebote do goleiro Victor dentro da pequena área e anotou o segundo dos visitantes.

Passado o susto, o Atlético conseguiu equilibrar o jogo antes do intervalo. Ronaldinho descontou ao marcar belo gol em cobrança de falta, no ângulo direito do goleiro Wilson, aos 46 minutos. O tento embalou a equipe para o início da segunda etapa. Aos 7, mandou novamente para as redes, mas o árbitro assinalou impedimento.

O Atlético passou a pressionar cada vez mais e Wilson se destacava sob a trave do Vitória com pelo menos quatro defesas difíceis. O goleiro, contudo, não conseguiu evitar o empate dos donos da casa. Aos 44, Neto Berola sofreu falta dentro da área. Na cobrança, Ronaldinho converteu com tranquilidade e garantiu o empate e a festa da torcida, antes da viagem do Atlético para o Marrocos.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 2 x 2 VITÓRIA

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Gilberto Silva, Réver e Lucas Cândido; Pierre, Leandro Donizete (Alecsandro), Luan (Rosinei) e Ronaldinho Gaúcho; Fernandinho (Neto Berola) e Jô. Técnico: Cuca.

VITÓRIA - Wilson; Ayrton, Renato Silva (Luiz Gustavo), Kadu e Juan; Marcelo (Danilo), Cáceres, Escudero; Marquinhos, Maxi Biancucchi e Dinei. Técnico: Ney Franco.

GOLS - Marquinhos, aos 3, Maxi Biancucchi, aos 6, Ronaldinho, aos 46 minutos do primeiro tempo. Ronaldinho Gaúcho, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Escudero, Luiz Gustavo; Ronaldinho Gaúcho, Marcos Rocha.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

RENDA - R$ 632.635,00.

PÚBLICO - 22.315 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).