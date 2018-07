Ronaldinho marca e Atlético bate Independiente em teste Às vésperas de iniciar a decisão da Recopa Sul-Americana, diante do Lanús, nesta quarta, no Estádio La Fortaleza, o Atlético-MG derrotou o Independiente em jogo-treino neste sábado. Em Buenos Aires, a equipe do técnico Levir Culpi venceu por 3 a 1 e mostrou estar pronta para disputar o título do torneio continental.