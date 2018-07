Ronaldinho marca e Atlético vence amistoso na China

Foi a primeira partida do Atlético-MG desde a derrota por 2 a 1 para o São Paulo no dia 31 de maio. Para Ronaldinho, foi o primeiro jogo depois de 51 dias. O jogador estava afastado por conta de uma lesão muscular sofrida no dia 1.º de maio, quando o time mineiro caiu diante do Atlético Nacional na Libertadores.

E Ronaldinho tratou de mostrar que está totalmente recuperado. No primeiro tempo, ele iniciou a jogada do gol de Edcarlos, batendo escanteio que o zagueiro finalizou com precisão. No segundo, aproveitou cruzamento de Diego Tardelli para deixar sua marca.

O próprio Diego Tardelli, aliás, foi outro destaque da partida. O atacante, que já havia acertado a trave, fechou o placar com um belo gol. Ele recebeu passe de Marion e encobriu o goleiro chinês para marcar.

O confronto deste domingo ainda marcou a estreia de Maicosuel, contratado recentemente junto à Udinese, pelo Atlético-MG. Levir Culpi aproveitou a atividade para rodar bastante o elenco, mas entrou em campo com: Giovanni; Alex Silva, Leonardo Silva, Edcarlos e Emerson Conceição; Pierre, Leandro Donizete, Diego Tardelli, Ronaldinho e Maicosuel; André.

O Atlético-MG voltará a entrar em campo contra o Jiangsu Shuntian, quarta-feira, em Nantong. No sábado, encerrará sua passagem pela China com o duelo contra o Guangzhou Evergrande, em Nanning. No dia 16 de julho, a equipe inicia a disputa da Recopa Sul-Americana diante do Lanús, no estádio La Fortaleza.