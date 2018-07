Ronaldinho minimiza concorrência com Kaká na seleção brasileira

BELO HORIZONTE - Franco favorito na briga com Kaká por um lugar na Copa das Confederações, o meia Ronaldinho Gaúcho procura minimizar a disputa. Ele se diz amigo do jogador do Real Madrid e diz que cabe a Felipão definir o que é melhor para a seleção brasileira, às vésperas do amistoso com o Chile, na noite de quarta.

"Temos uma amizade de muito tempo. Não me sinto na frente na briga com ninguém e quem decide é o treinador", disse Ronaldinho nesta terça-feira, em entrevista antes do treinamento da equipe no Mineirão.

Os dois, de fato, se conhecem de longa data. Atuam juntos na seleção desde 2001 e, entre outras competições, disputaram duas edições da Copa do Mundo. Em 2002, no Japão e na África do Sul, foram campeões. Em 2006, na Alemanha, não jogaram bem, assim como quase toda a seleção, que caiu nas quartas de final.

Ronaldinho estará em casa na noite desta quarta, pois joga no Atlético Mineiro e já atuou no Mineirão depois da reinauguração do estádio. "O gramado é muito bom e vai ser uma alegria jogar aqui pela seleção depois de já ter atuado pelo clube."

O atacante negou que tenha chegado atrasado na noite de segunda-feira, na concentração da seleção brasileira. "O horário era 19h30 e eu cheguei cinco minutos antes", disse. Apesar de todos na seleção negarem o atraso, a CBF havia colocado em seu site que os jogadores deveriam se apresentar até as 19 horas de segunda-feira.