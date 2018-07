Ronaldinho minimiza polêmica na véspera da final da Recopa

Ronaldinho Gaúcho minimizou, nesta terça-feira, a polêmica criada pela sua evidente insatisfação com o técnico Levir Culpi por ter sido substituído na primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, quarta passada, contra o Lanús, na Argentina. O craque, porém, não negou que não gostou de dar lugar a Guilherme na vitória atleticana por 1 a 0.

"Nenhum jogador gosta de ser substituído, não sou diferente. Tenho que procurar estar cada vez melhor para jogar o máximo de tempo possível, mas o treinador é quem decide", comentou Ronaldinho, em entrevista coletiva.

Apesar do entrevero com o treinador, o meia está garantido no time titular que vai entrar em campo nesta quarta, no Mineirão, jogando por um empate para ficar com o título inédito para o Atlético. "Espero poder jogar o tempo todo, pois estou bem melhor fisicamente e agora o pensamento é na conquista de mais um título."

Na coletiva, Ronaldinho também foi perguntado se atenderá ao convite de Deco para participar do jogo festivo da aposentadoria do ex-jogador do Flu, sexta, em Portugal, em partida reunindo Barcelona e Porto, além de amigos de Deco. O craque do Atlético se esquivou. "Agora o pensamento é o jogo de amanhã (quarta-feira)."

Deco, Ronaldinho e Messi jogaram juntos na temporada 2005/2006 e fizeram história com a camisa do Barcelona. Há duas semanas, o brasileiro disse, pelo Facebook, que marcou um encontro com o argentino na despedida de Deco. O problema é que o Atlético joga domingo contra o Sport, em Recife, e conta com seu principal jogador.

TREINO

Com a presença do presidente Alexandre Kalil na beira do gramado da Cidade do Galo, o técnico Levir Culpi comandou nesta terça o último treino antes da decisão da Recopa. Pierre foi poupado, mas está confirmado no time que vai jogar no Mineirão. A equipe terá: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver e Emerson Conceição; Pierre, Leandro Donizete, Ronaldinho, Tardelli e Maicosuel; Jô.