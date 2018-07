Ronaldinho, Neymar e Robinho formam ataque da seleção contra a Argentina

O técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, já definiu a equipe que nesta quarta-feira faz amistoso contra a Argentina em Doha, no Catar, a partir das 15 horas (de Brasília). Como esperado, o trio ofensivo será formado por Ronaldinho Gaúcho, Neymar e Robinho. Victor, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, André Santos, Lucas, Ramires e Elias serão os outros integrantes do time titular.

E, como esta escalação, o treinador promete um bom futebol. "A intenção é trabalhar para oferecer aos torcedores de todo o mundo aquilo que eles sempre viram na seleção", declarou.

Mano ressaltou que o retorno de Ronaldinho, afastado a mais de um e meio do Brasil, é também para melhorar a qualidade do futebol. "Fizemos três amistosos até aqui e a produção da seleção me agradou por um todo, mas não podemos nos acomodar".

Sobre o confronto diante dos argentinos, o primeiro grande desafio de Mano na seleção, o treinador destacou a força dos dois grupos. "Será uma partida intensa, com movimentação e criação de jogadas. A expectativa é grande".

Comandada por Sérgio Batista, a seleção da Argentina deve entrar em campo com Romero; Zanetti, Burdisso, Pareja e Heinze; Mascherano, Banega e Pastore; Di Maria, Messi e Higuaín.