Ronaldinho perde pênalti e Flamengo empata em 1 a 1 com Macaé

VOLTA REDONDA - Ronaldinho Gaúcho perdeu um pênalti já aos 49 minutos do segundo tempo e o Flamengo apenas empatou com o Macaé, por 1 a 1, neste domingo, em Volta Redonda. O erro do craque provocou um confronto com o Fluminense nas semifinais da Taça Rio. Tivesse feito o gol, o próximo adversário flamenguista seria o Olaria.

"Peguei mal na bola e ela subiu. Acontece. Agora é encarar quem vem pela frente", disse Ronaldinho Gaúcho, muito frustrado, ao deixar o gramado do Estádio Raulino de Oliveira, no jogo que encerrou a fase de classificação do segundo turno do Campeonato Carioca.

Mesmo com a equipe muito modificada - já estava com a classificação garantida -, o Flamengo impôs o seu ritmo de início, avançando principalmente com o jovem Rafael Galhardo e Fierro, pela direita. Assim, Jean perdeu ótima chance em cobrança de falta ensaiada. E Ronaldinho Gaúcho e Fierro também levaram perigo.

Mas, a partir do tempo técnico, o ritmo flamenguista caiu. Parecia que os jogadores não tinham consciência de que o Vasco perdia para o Olaria e uma vitória sobre o Macaé deixaria o time em primeiro do grupo e com encontro marcado com o time da Rua Bariri nas semifinais.

"Temos que buscar a vitória, independentemente de quem vier do outro lado", disse Thiago Neves, antes de entrar em lugar de Bottinelli no intervalo. O meia deu mais volume de jogo ao Flamengo, que chegou ao gol aos 11 minutos. No lance, Ronaldinho Gaúcho cobrou escanteio fechado e Jean cabeceou para as redes.

Dois minutos depois, Bruno Luiz colocou para as redes o que seria o gol de empate, mas a arbitragem marcou impedimento erradamente. Aos 33, porém, o Macaé castigou o desinteresse flamenguista na partida. Robson passou por Jean e chutou. E, no rebote do goleiro Felipe, Hyantony cabeceou para o gol vazio.

Depois, já aos 47 minutos, Diego Maurício foi derrubado na área, mas Ronaldinho Gaúcho perdeu a grande chance de dar a liderança do Grupo A ao Flamengo e evitar o clássico com o Fluminense nas semifinais.

FLAMENGO - 1 - Felipe; Rafael Galhardo (Fernando), Jean, Ronaldo Angelim e Rodrigo Alvim; Maldonado, Fierro, Renato e Bottinelli (Thiago Neves); Ronaldinho Gaúcho e Deivid (Diego Maurício). - Vanderlei Luxemburgo.

MACAÉ - 1 - Everton; Johnatan (Marcos Tamandaré), Eduardo Luiz, Ciero e Bill; Gedeil, Osmar, André Gomes e Danilo; Robson (Marcelo) e Bruno Luiz (Hyantony). - Toninho Andrade.

Gols - Jean, aos 11, e Hyantony, aos 33 minutos do segundo tempo. Cartão amarelo - Felipe, Maldonado, Fierro e Bruno Luiz. Árbitro - Philip Bennett. Renda - R$ 61.420,00. Público - 5.330 pagantes. Local - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.