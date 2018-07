Ronaldinho realiza 1º treino no Flu e espera estrear contra Grêmio

Principal contratação do Fluminense para a temporada, o meia Ronaldinho Gaúcho fez seu primeiro treinamento com a camisa do novo clube na tarde desta segunda-feira, no campo da sede das Laranjeiras, na zona sul do Rio. O jogador havia sido apresentado há pouco mais de uma semana, mas recebeu um período de férias antes de se colocar à disposição definitivamente da comissão técnica.

A data da estreia do jogador ainda não foi definida, mas clube espera contar com ele o quanto antes, uma vez que a equipe acumulou tropeços nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e está se afastando das primeiras posições da tabela. A próxima partida do Fluminense será diante do Grêmio no sábado, às 18h30, no Maracanã, e cabe aos médicos do clube e à comissão técnica avaliar se apenas cinco treinos serão suficientes para que Ronaldinho tenha condições de jogo.

Dezenas de torcedores acompanharam das arquibancadas das Laranjeiras o primeiro treino do meia. Como retorna de um longo período de férias, Ronaldinho realizou apenas alguns trabalhos de recuperação física com o apoio dos preparadores no campo e na academia e, desta forma, não demonstrou suas qualidades técnicas com a bola. Nesta terça-feira, o jogador deve receber a companhia dos jogadores titulares, que tiveram folga após a derrota por 2 a 1 para a Chapecoense, sofrida neste domingo, em Chapecó, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Antes de iniciar os treinos pelo Fluminense, Ronaldinho foi oficialmente apresentado como reforço do time no último dia 19, no Maracanã, poucas horas antes do clássico no qual o Vasco derrotou o rival por 2 a 1, pela 14ª rodada da competição nacional. Na ocasião, ele vestiu a camisa 10, número que ele espera poder usar já a partir deste sábado. Condições legais para isso o craque ganhou já nesta segunda-feira, quando teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.