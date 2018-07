Ronaldinho receberá medalha de Evo Morales na Bolívia

O craque receberá das mãos do presidente Evo Morales a "Medalha do Mérito Desportivo", segundo informou nesta quinta-feira o governo boliviano por meio de um comunicado. O evento acontecerá na cidade de Sucre, onde o elenco flamenguista está concentrado para o confronto do torneio continental.

O Flamengo viajou com bastante antecedência para a Bolívia visando se adaptar aos efeitos da altitude de 4.000 metros da cidade de Potosí. Sucre fica a 2.750 metros acima do nível do mar e já foi palco de outro "agrado" a Ronaldinho na última terça-feira.

O jogador recebeu um poncho indígena, característico da cidade de Tarabuco, que fica a cerca de 450 quilômetros da capital La Paz. Na ocasião, o jogador vestiu a roupa típica do local e agradeceu pelo presente, mas não concedeu entrevista, assim como o resto do elenco flamenguista.

O silêncio do meia não é para menos, pois o clima ficou muito tenso no Flamengo nos últimos dias. Depois de fracassar na tentativa de manter o meia Thiago Neves, que voltou para o Fluminense, o clube viu o zagueiro Alex Silva abandonar o elenco. Para completar, Ronaldinho complicou ainda mais a sua relação com Vanderlei Luxemburgo durante a pré-temporada do clube em Londrina. Na cidade, o meia teria passado uma noite no quarto de uma mulher durante o período de concentração da equipe, fato que irritou o técnico.

O astro maior da equipe carioca cobra o pagamento de uma dívida de R$ 3,75 milhões da Traffic, parceira do clube em sua contratação. Por causa da pendência, o jogador ameaçou não viajar para a Bolívia, mas acabou embarcando um dia depois de defender o time no empate por 2 a 2 com o Corinthians, em amistoso realizado em Londrina, no último domingo.