Ronaldinho reclama da arbitragem e pede pênalti

RECIFE - Ronaldinho Gaúcho reclamou da arbitragem no empate sem gols entre Atlético Mineiro e Náutico, na noite de sábado. Para o meia, uma falha do juiz nos minutos finais da partida, disputada em Recife, custou a vitória ao seu time.

No lance polêmico, João Filipe acertou a mão na bola quando subiu de cabeça para marcar Ronaldinho dentro da área. "É o segundo jogo seguido em que somos prejudicados. Seriam seis pontos, e estaríamos lá em cima. Com esses erros de arbitragem, ficamos lá atrás", reclamou o jogador, em entrevista à Sportv.

Para Ronaldinho, o pênalti teria desequilibrado a partida. "É complicado, até porque eles também tiveram oportunidades. Mas, quando coloco na balança, vejo os dois pênaltis não marcados nas duas últimas partidas. Dessa forma, fica difícil".

O meia se refere ao empate com o Botafogo, na quarta-feira passada. Na ocasião, o Atlético também reclamou de um pênalti não marcado a seu favor. Agora, com dois empates seguidos, o time mineiro segue perto da zona de rebaixamento, com apenas 12 pontos.