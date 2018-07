Ronaldinho renovará contrato com Milan por duas temporadas

O meia-atacante Ronaldinho renovará seu contrato com o Milan por mais duas temporadas, até junho de 2014, garantiram fontes próximas ao clube italiano.

A renovação já teria sido acordada pelo vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, com o irmão e representante do jogador, Roberto de Assis.

O contrato atual do atleta com o clube italiano vence em junho de 2012. No entanto, a virtual classificação do Milan para a Liga dos Campeões da Europa de 2010-2011 seria o principal motivo da antecipação do diálogo pela renovação.

O meia-atacante brasileiro é considerado pela imprensa local como um dos destaques do Milan na atual temporada.

Ainda assim, Ronaldinho não deve ser convocado pelo técnico da seleção brasileira, Dunga, para a Copa do Mundo de 2010, que será realizada a partir de 11 de junho na África do Sul.