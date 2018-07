Ronaldinho sente dores e é poupado de treino atleticano

MARRAKESH - O meia Ronaldinho Gaúcho foi a grande ausência do treino do Atlético-MG deste domingo, em Marrakesh, no Marrocos, onde o time disputará o Mundial de Clubes. Ele sentiu dores musculares após os intensos primeiros dias de treinamentos no país, e, por isso, realizou um trabalho separado do grupo com o fisioterapeuta Rômulo Frank.

A ideia de Cuca era fechar o treino deste domingo para testar mudanças táticas na equipe, mas a ausência de Ronaldinho fez o treinador voltar atrás e a imprensa pôde acompanhar a atividade normalmente.

Apesar das dores, Ronaldinho não deverá ser problema para a estreia de quarta-feira, contra o Raja Casablanca, em Marrakesh. O jogador se recuperou às vésperas do Mundial de um grave problema muscular, mas os incômodos sentidos neste domingo não têm relação com a contusão.

Sem ele, Cuca realizou uma atividade de movimentação em campo reduzido. Luan ocupou o lugar de Ronaldinho entre os titulares. A equipe atleticana treinou com: Victor; Marcos Rocha, Réver, Leonardo Silva e Lucas Cândido; Pierre, Josué, Luan, Diego Tardelli e Fernandinho; Jô.